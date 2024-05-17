Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


17 Mayıs 2024 08:50
sendika üyesi olmak yada olmamak

bulunduğum belediyede yönetim değişti. sendika değiştirmemiz talep ediliyor. sendika üyesi olmadan bir müddet boşta beklemeyi düşünüyorum. kararsızım, kötü bir durum...

memurlar netten baktığımda şuan toplu sözleşme desteği 190,22 TL olarak görünüyor. Sendika kesintisi de 215,19 TL olarak görünüyor. bu durumda bir kaybım da olmayacak gibi duruyor.

siz bu konuda ne dersiniz arkadaşlar...


E.Kayı Han
Editor
17 Mayıs 2024 08:52

hadi işçilerde duymuştum belediye yönetimi değişince sendika değiştirin diye baskı yapıldığını da memura bunu yapmaya nasıl cesaret ederler anlamıyorum. istifa etmeyin dik durun. değiştirmiyorum deyin. üyesi olduğunuz sendikanın genel merkezine de bilgi verin.


yarasa53
Aday Memur
17 Mayıs 2024 09:16

baskı, mobbing değilde her 2 sendika yöneticisi de tanıdığım iyi insanlar. şuan bulunduğum sendika gitme kal diyor. yeni yönetime yakın sendika biz başkana daha yakınız sds yi daha da yukarı çekecez gel bize diyor.

arada kaldım.

ondan dolayı bir müddet boşta durup ortamın sakinleşmesini beklemek istiyorum.

maaş kaybımda olmayacak memurlar netten anladığım kadarı ile.

veya olur mu onu da bilemiyorum.

ne yapacağıma da karar vermedim, kararsızım.


E.Kayı Han
Editor
17 Mayıs 2024 09:19

Taş yerinde ağırdır sen kal yerinde hiç bir şey yapma.

yarasa53, 2 saat önce

baskı, mobbing değilde her 2 sendika yöneticisi de tanıdığım iyi insanlar. şuan bulunduğum sendika gitme kal diyor. yeni yönetime yakın sendika biz başkana daha yakınız sds yi daha da yukarı çekecez gel bize diyor.

arada kaldım.

ondan dolayı bir müddet boşta durup ortamın sakinleşmesini beklemek istiyorum.

maaş kaybımda olmayacak memurlar netten anladığım kadarı ile.

veya olur mu onu da bilemiyorum.

ne yapacağıma da karar vermedim, kararsızım.


yarasa53
Aday Memur
17 Mayıs 2024 09:37

kayıhan kardeşim 2 tarafı da kırmak istemiyorum. ondan.

yoksa bulunduğum sendikanın da bi faydasını görmedim,

diğerine de geçsem bi menfaat görmeyeceğim.

boşta durunca da bir kaybım olmayacak.

ondan mütevellid kararsızım....

E.Kayı Han, 2 saat önce

Taş yerinde ağırdır sen kal yerinde hiç bir şey yapma.

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