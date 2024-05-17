sendika üyesi olmak yada olmamak

bulunduğum belediyede yönetim değişti. sendika değiştirmemiz talep ediliyor. sendika üyesi olmadan bir müddet boşta beklemeyi düşünüyorum. kararsızım, kötü bir durum...

memurlar netten baktığımda şuan toplu sözleşme desteği 190,22 TL olarak görünüyor. Sendika kesintisi de 215,19 TL olarak görünüyor. bu durumda bir kaybım da olmayacak gibi duruyor.

siz bu konuda ne dersiniz arkadaşlar...