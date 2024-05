borsada alanında çok beğendiğim bir sözdür ve Türkiye koşullarına da çok iyi uyan bir sözdür. Her kriz bir fırsattır. Adayların neredeyse %30 u eminim u an çalışmayı bırakmıştır bu bir fırsattır arkadaşlar yarın ne olacağı belli olmaz 2013 te 4+4 çıktığında sınıf öğr. alımı olamayacak dediler şu an lisedeki tüm arkadaşlarım sınıf öğret.liği kazandı sınıfımızın en tembeli bile 260 puan ile sınıf öğretmenliğine gitti sonuç o ve diğerleri şu an sınıf öğretmeni yani diyeceğim o ki Türkiye'de istikrar yoktur buna göre hareket edin pişman olmayın ben çok oldum çünkü