KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mayıs 2024 09:21
Her kriz bir fırsattır.

borsada alanında çok beğendiğim bir sözdür ve Türkiye koşullarına da çok iyi uyan bir sözdür. Her kriz bir fırsattır. Adayların neredeyse %30 u eminim u an çalışmayı bırakmıştır bu bir fırsattır arkadaşlar yarın ne olacağı belli olmaz 2013 te 4+4 çıktığında sınıf öğr. alımı olamayacak dediler şu an lisedeki tüm arkadaşlarım sınıf öğret.liği kazandı sınıfımızın en tembeli bile 260 puan ile sınıf öğretmenliğine gitti sonuç o ve diğerleri şu an sınıf öğretmeni yani diyeceğim o ki Türkiye'de istikrar yoktur buna göre hareket edin pişman olmayın ben çok oldum çünkü

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