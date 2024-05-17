Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 09:46
2024 İLDIŞI

İLİÇİNDE DAHA DÜŞÜK PUANLARA İNSANLAR YER DEĞİŞTİREBİLİRKEN İLDIŞI BAŞVURUSU YAPACAK EN AZ İKİ KATI HİZMET PUANI OLAN ÖĞRETMENLER HEP CEZALANDIRILIYOR MESELA SAMSUNDA GEÇEN SENE YENİ BİR ANAOKULU AÇILMIŞTI 8 NORMU VARDI VE BU NORMLARIN HEPSİ İLİÇİNE AÇILDI, İLDIŞINA 1 ADET BİLE KALMADI BU SENEDE AYNISINI YAPIYORLAR YİNE İLİÇİNE AÇMIŞLAR ATAKUMDA 3 NORMLU YERİ TABİKİ BURASI DOLACAK İLDIŞINA YİNE YER KALMAYACAK YANİ GERÇEKTEN İNANILMAZ TAM BİR ADALETSİZLİK ÖRNEĞİ BİRİNİN BUNA ARTIK DUR DEMESİ LAZIM


Sempatikbiri95
Aday Memur
17 Mayıs 2024 10:51

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