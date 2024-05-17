Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 10:08
sendika üyesi olmanı artısı var mı?

memurlar netten baktığımda şuan toplu sözleşme desteği 190,22 TL olarak görünüyor. Sendika kesintisi de 215,19 TL olarak görünüyor. bu durumda sendika üyesi olmanın maddi 1 faydası bulunmamaktadır.

AYM yüzde 2 den küçük sendikaların açtığı davaya istinaden verdiği karar ile sendika tazminatı da ortadan kalktı.

konuya hakim olan arkadaşlarımız konu hakkında yazabilir mi?


Air Tornado
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 10:14

olmaz mı ?

malum yalaka sendikaya üye olmazsan lojman, tayin yada koltuk sahibi olamazsın gibi ucuz rollere kapılıyor bizim memurlar.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
17 Mayıs 2024 10:32

Sendikaya üye olmanin amacı zaten 3 5 kuruş aidat almak değildi ki hic bir zaman. Birkaç yıl öncesine kadar böyle bir şey de yoktu zaten. Öyle bakıyorsan evet faydası yok.


yarasa53
Aday Memur
17 Mayıs 2024 10:39

evet öyle bakıyorum.

yılbaşında dağıtılan dandik masa takvimlerinden başka hiç bir faydasını görmedim sendikanın şimdiye kadar.

Kpsbirincisi, 36 dk. önce

Sendikaya üye olmanin amacı zaten 3 5 kuruş aidat almak değildi ki hic bir zaman. Birkaç yıl öncesine kadar böyle bir şey de yoktu zaten. Öyle bakıyorsan evet faydası yok.


hagiyatmaz
Şef
17 Mayıs 2024 10:43

faydası yok sadece kara koyun olmuyorsun bazıları için bu yeterli.

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