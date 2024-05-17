Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 10:30
polise uygun ek iş
herkese selam. konuyla alakalı daha önce açılan başlıklar vardı ama bulamadım. maddi anlamda zor zamanlar geçiriyorum. aldığım para faize gidiyor maaşımdan zerre bereket göremiyorum. aylardır kara kara düşünüyorum ama olmuyor. ek iş yapmayı düşünüyorum ama hangi işe yönelmeliyim bilmiyorum. kafa patlatıyorum ama aklıma yatan bir iş bulamadım. ne satmalıyım inşaatta mı çalışmalıyım kıymetli meslektaşlarımın fikirlerine ihtiyacım var.

Jamyo2015li
Memur
17 Mayıs 2024 10:47

KULAGI ÇINLASIN İLÇEMİZDE HAMZA POLISIMIZ VARDI SU PATLAR, BACA TIKANIR, APARTMANLARIN ÇATI KATLARI KUŞ PİSLİKLERİ TEMIZLENECEK, EV TADİLAT EV BOYA, SU HATTI ÇEKİLECEK HAMZA POLİSİN BOŞ GÜNLERİNİ BİLİRDİ HERKES ONA GÖRE ÇAĞIRIRLARDI YANI POLİS AMA BOŞ DURMAYI SEVMEYEN TAKDIR ETTİĞİM BİR İNSANDI. ELİNİZDEN BÖYLE ZAANATLAR GELİYORSA PARASI ÇOK İYİ İŞLER ÖNERIRIM SADECE FİKİR OLSUN DİYE ANLATTIM. BORSA KRIPTO BAHİS İŞLERİ KESENIZIN EVİNİZİN BEREKETİNİ KAÇIRIR BULAŞMAYIN RABBİM KESENIZE BEREKET RIZKIYLA RIZIKLANDIRSIN TEZ ZAMANDA SIKINTILARINIZDAN KURTULUSUNUZ İNŞALLAH.


sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 10:49
Allah razı olsun. elimden böyle şeyler gelmiyor malesef. kenarda para da yok. evden bir şeyler yapıp satmayı düşündüm. o da riskli. ne yapacağımı bilemiyorum
Jamyo2015li, 21 dk. önce

KULAGI ÇINLASIN İLÇEMİZDE HAMZA POLISIMIZ VARDI SU PATLAR, BACA TIKANIR, APARTMANLARIN ÇATI KATLARI KUŞ PİSLİKLERİ TEMIZLENECEK, EV TADİLAT EV BOYA, SU HATTI ÇEKİLECEK HAMZA POLİSİN BOŞ GÜNLERİNİ BİLİRDİ HERKES ONA GÖRE ÇAĞIRIRLARDI YANI POLİS AMA BOŞ DURMAYI SEVMEYEN TAKDIR ETTİĞİM BİR İNSANDI. ELİNİZDEN BÖYLE ZAANATLAR GELİYORSA PARASI ÇOK İYİ İŞLER ÖNERIRIM SADECE FİKİR OLSUN DİYE ANLATTIM. BORSA KRIPTO BAHİS İŞLERİ KESENIZIN EVİNİZİN BEREKETİNİ KAÇIRIR BULAŞMAYIN RABBİM KESENIZE BEREKET RIZKIYLA RIZIKLANDIRSIN TEZ ZAMANDA SIKINTILARINIZDAN KURTULUSUNUZ İNŞALLAH.


ByAstsubay
Memur
17 Mayıs 2024 11:05
bizim burda bir abi var boş günlerinde bazen tezgah açıyor bazende inşaata gidiyor , evin masraflarını bu şekilde karşılıyorum diyor boş durmaktansa

sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 11:06
tezgahtan kastınız nedir acaba? pazarda mı yoksa seyyar satıcılık mı yapıyor
ByAstsubay, 3 dk. önce
bizim burda bir abi var boş günlerinde bazen tezgah açıyor bazende inşaata gidiyor , evin masraflarını bu şekilde karşılıyorum diyor boş durmaktansa

ByAstsubay
Memur
17 Mayıs 2024 11:07
pazarda çalışıyor günlük yevmiye olarak
sinanpolat22, 2 dk. önce
tezgahtan kastınız nedir acaba? pazarda mı yoksa seyyar satıcılık mı yapıyor

sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 11:07
anladım teşekkür ederim düşüneceğim
ByAstsubay, 1 dk. önce
pazarda çalışıyor günlük yevmiye olarak
Toplam 6 mesaj

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