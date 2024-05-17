polise uygun ek iş

herkese selam. konuyla alakalı daha önce açılan başlıklar vardı ama bulamadım. maddi anlamda zor zamanlar geçiriyorum. aldığım para faize gidiyor maaşımdan zerre bereket göremiyorum. aylardır kara kara düşünüyorum ama olmuyor. ek iş yapmayı düşünüyorum ama hangi işe yönelmeliyim bilmiyorum. kafa patlatıyorum ama aklıma yatan bir iş bulamadım. ne satmalıyım inşaatta mı çalışmalıyım kıymetli meslektaşlarımın fikirlerine ihtiyacım var.

herkese selam. konuyla alakalı daha önce açılan başlıklar vardı ama bulamadım. maddi anlamda zor zamanlar geçiriyorum. aldığım para faize gidiyor maaşımdan zerre bereket göremiyorum. aylardır kara kara düşünüyorum ama olmuyor. ek iş yapmayı düşünüyorum ama hangi işe yönelmeliyim bilmiyorum. kafa patlatıyorum ama aklıma yatan bir iş bulamadım. ne satmalıyım inşaatta mı çalışmalıyım kıymetli meslektaşlarımın fikirlerine ihtiyacım var.