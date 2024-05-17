Polise uygun hangi ek iş yapılabilir

Ben ek iş vs yapmıyorum ama mesleği 20 yıl dolunca ve ölmezsek aklımda hep bir iş kurma yada stressiz bir iş yapma hedefim var. Şimdi el becerin varmıdır bu önemli? Yazılım yapabilirmisin? Yoksa amacın günü kurtarıp yevmiye doğrultmak mı? Bu sorularıma kendi kendinze cevap verebilirseniz uygun bir yol çizilebilir. Gelelim önerilere.. Bulunduğunuz ilde hal illaki bulunuyordur. Gidip kasa çekme saman yükleme gibi işler illaki bakın kesinlikle vardır. Bugün bir saman yükleme yevmiyesi sıkı durun 2 bin tlden başlıyor veyahut tarlada çalışan erkek birey işe göre değişkenlik gösterip 1500 tlden başlıyor ve çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Memur olduğumuz için maalesef ek iş yapamıyoruz mesleki açıdan sıkıntıya sokmayacek işler lazım zira maazALLAH ek iş esnasında bir sıkıntı çıkarsa mesleği kaybetme problemi çıkabilir. Ayrıca haftalık 2 gün ek iş yapılsa bu yaptıran açısından da daha kazançlı oluyor. Sizde yaklaşık haftalık 3 4 bin TL yevmiye kazanmış oluyorsunuz. Önümüz yaz ayı lojistik firmaları yana yana eleman arıyor ama bulamıyorlar yeni nesil iş beğenmiyor oysaki güzel imkanlar var. 10 yılı doldurdum 10 yıl kaldı nasip olursa SRC almayı düşünüyorum yeşil pasaportta var uluslararası lojistik firmaları güvenilir ve yarı yolda bırakmayacak eleman ararlar şuzan 2 bin euro maaş veren yerler var TIR şoförlerine. Siz yukarıda saydığım işçi ve iç gücü isteyen günlük yevmiyeli işlere yoğunlaşın isterseniz. Mesela ege de olsanız sonbahar zamanları zeytin işleri olur ve güzel kazançlar olur. Yada haftalık tek gün güzel yevmiye veren iş bakın. Ama kesinlikle hal ve dayıbaşı dediğimiz kişilerle irtibatta olun illaki ek iş çıkacaktır

Ben ek iş vs yapmıyorum ama mesleği 20 yıl dolunca ve ölmezsek aklımda hep bir iş kurma yada stressiz bir iş yapma hedefim var. Şimdi el becerin varmıdır bu önemli? Yazılım yapabilirmisin? Yoksa amacın günü kurtarıp yevmiye doğrultmak mı? Bu sorularıma kendi kendinze cevap verebilirseniz uygun bir yol çizilebilir. Gelelim önerilere.. Bulunduğunuz ilde hal illaki bulunuyordur. Gidip kasa çekme saman yükleme gibi işler illaki bakın kesinlikle vardır. Bugün bir saman yükleme yevmiyesi sıkı durun 2 bin tlden başlıyor veyahut tarlada çalışan erkek birey işe göre değişkenlik gösterip 1500 tlden başlıyor ve çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Memur olduğumuz için maalesef ek iş yapamıyoruz mesleki açıdan sıkıntıya sokmayacek işler lazım zira maazALLAH ek iş esnasında bir sıkıntı çıkarsa mesleği kaybetme problemi çıkabilir. Ayrıca haftalık 2 gün ek iş yapılsa bu yaptıran açısından da daha kazançlı oluyor. Sizde yaklaşık haftalık 3 4 bin TL yevmiye kazanmış oluyorsunuz. Önümüz yaz ayı lojistik firmaları yana yana eleman arıyor ama bulamıyorlar yeni nesil iş beğenmiyor oysaki güzel imkanlar var. 10 yılı doldurdum 10 yıl kaldı nasip olursa SRC almayı düşünüyorum yeşil pasaportta var uluslararası lojistik firmaları güvenilir ve yarı yolda bırakmayacak eleman ararlar şuzan 2 bin euro maaş veren yerler var TIR şoförlerine. Siz yukarıda saydığım işçi ve iç gücü isteyen günlük yevmiyeli işlere yoğunlaşın isterseniz. Mesela ege de olsanız sonbahar zamanları zeytin işleri olur ve güzel kazançlar olur. Yada haftalık tek gün güzel yevmiye veren iş bakın. Ama kesinlikle hal ve dayıbaşı dediğimiz kişilerle irtibatta olun illaki ek iş çıkacaktır

sinanpolat22, 6 saat önce anladım teşekkür ederim düşüneceğim