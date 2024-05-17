Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 10:30
Polise uygun hangi ek iş yapılabilir

herkese selam. konuyla alakalı daha önce açılan başlıklar vardı ama bulamadım. maddi anlamda zor zamanlar geçiriyorum. aldığım para faize gidiyor maaşımdan zerre bereket göremiyorum. aylardır kara kara düşünüyorum ama olmuyor. ek iş yapmayı düşünüyorum ama hangi işe yönelmeliyim bilmiyorum. kafa patlatıyorum ama aklıma yatan bir iş bulamadım. ne satmalıyım inşaatta mı çalışmalıyım kıymetli meslektaşlarımın fikirlerine ihtiyacım var.


Jamyo2015li
Memur
17 Mayıs 2024 10:47

KULAGI ÇINLASIN İLÇEMİZDE HAMZA POLISIMIZ VARDI SU PATLAR, BACA TIKANIR, APARTMANLARIN ÇATI KATLARI KUŞ PİSLİKLERİ TEMIZLENECEK, EV TADİLAT EV BOYA, SU HATTI ÇEKİLECEK HAMZA POLİSİN BOŞ GÜNLERİNİ BİLİRDİ HERKES ONA GÖRE ÇAĞIRIRLARDI YANI POLİS AMA BOŞ DURMAYI SEVMEYEN TAKDIR ETTİĞİM BİR İNSANDI. ELİNİZDEN BÖYLE ZAANATLAR GELİYORSA PARASI ÇOK İYİ İŞLER ÖNERIRIM SADECE FİKİR OLSUN DİYE ANLATTIM. BORSA KRIPTO BAHİS İŞLERİ KESENIZIN EVİNİZİN BEREKETİNİ KAÇIRIR BULAŞMAYIN RABBİM KESENIZE BEREKET RIZKIYLA RIZIKLANDIRSIN TEZ ZAMANDA SIKINTILARINIZDAN KURTULUSUNUZ İNŞALLAH.


sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 10:49
Allah razı olsun. elimden böyle şeyler gelmiyor malesef. kenarda para da yok. evden bir şeyler yapıp satmayı düşündüm. o da riskli. ne yapacağımı bilemiyorum
Jamyo2015li, 7 saat önce

KULAGI ÇINLASIN İLÇEMİZDE HAMZA POLISIMIZ VARDI SU PATLAR, BACA TIKANIR, APARTMANLARIN ÇATI KATLARI KUŞ PİSLİKLERİ TEMIZLENECEK, EV TADİLAT EV BOYA, SU HATTI ÇEKİLECEK HAMZA POLİSİN BOŞ GÜNLERİNİ BİLİRDİ HERKES ONA GÖRE ÇAĞIRIRLARDI YANI POLİS AMA BOŞ DURMAYI SEVMEYEN TAKDIR ETTİĞİM BİR İNSANDI. ELİNİZDEN BÖYLE ZAANATLAR GELİYORSA PARASI ÇOK İYİ İŞLER ÖNERIRIM SADECE FİKİR OLSUN DİYE ANLATTIM. BORSA KRIPTO BAHİS İŞLERİ KESENIZIN EVİNİZİN BEREKETİNİ KAÇIRIR BULAŞMAYIN RABBİM KESENIZE BEREKET RIZKIYLA RIZIKLANDIRSIN TEZ ZAMANDA SIKINTILARINIZDAN KURTULUSUNUZ İNŞALLAH.


ByAstsubay
Memur
17 Mayıs 2024 11:05
bizim burda bir abi var boş günlerinde bazen tezgah açıyor bazende inşaata gidiyor , evin masraflarını bu şekilde karşılıyorum diyor boş durmaktansa

sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 11:06
tezgahtan kastınız nedir acaba? pazarda mı yoksa seyyar satıcılık mı yapıyor
ByAstsubay, 6 saat önce
bizim burda bir abi var boş günlerinde bazen tezgah açıyor bazende inşaata gidiyor , evin masraflarını bu şekilde karşılıyorum diyor boş durmaktansa

ByAstsubay
Memur
17 Mayıs 2024 11:07
pazarda çalışıyor günlük yevmiye olarak
sinanpolat22, 6 saat önce
tezgahtan kastınız nedir acaba? pazarda mı yoksa seyyar satıcılık mı yapıyor

sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 11:07
anladım teşekkür ederim düşüneceğim
ByAstsubay, 6 saat önce
pazarda çalışıyor günlük yevmiye olarak

Proletariat
Daire Başkanı
17 Mayıs 2024 11:49
Ben ek iş vs yapmıyorum ama mesleği 20 yıl dolunca ve ölmezsek aklımda hep bir iş kurma yada stressiz bir iş yapma hedefim var. Şimdi el becerin varmıdır bu önemli? Yazılım yapabilirmisin? Yoksa amacın günü kurtarıp yevmiye doğrultmak mı? Bu sorularıma kendi kendinze cevap verebilirseniz uygun bir yol çizilebilir. Gelelim önerilere.. Bulunduğunuz ilde hal illaki bulunuyordur. Gidip kasa çekme saman yükleme gibi işler illaki bakın kesinlikle vardır. Bugün bir saman yükleme yevmiyesi sıkı durun 2 bin tlden başlıyor veyahut tarlada çalışan erkek birey işe göre değişkenlik gösterip 1500 tlden başlıyor ve çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Memur olduğumuz için maalesef ek iş yapamıyoruz mesleki açıdan sıkıntıya sokmayacek işler lazım zira maazALLAH ek iş esnasında bir sıkıntı çıkarsa mesleği kaybetme problemi çıkabilir. Ayrıca haftalık 2 gün ek iş yapılsa bu yaptıran açısından da daha kazançlı oluyor. Sizde yaklaşık haftalık 3 4 bin TL yevmiye kazanmış oluyorsunuz. Önümüz yaz ayı lojistik firmaları yana yana eleman arıyor ama bulamıyorlar yeni nesil iş beğenmiyor oysaki güzel imkanlar var. 10 yılı doldurdum 10 yıl kaldı nasip olursa SRC almayı düşünüyorum yeşil pasaportta var uluslararası lojistik firmaları güvenilir ve yarı yolda bırakmayacak eleman ararlar şuzan 2 bin euro maaş veren yerler var TIR şoförlerine. Siz yukarıda saydığım işçi ve iç gücü isteyen günlük yevmiyeli işlere yoğunlaşın isterseniz. Mesela ege de olsanız sonbahar zamanları zeytin işleri olur ve güzel kazançlar olur. Yada haftalık tek gün güzel yevmiye veren iş bakın. Ama kesinlikle hal ve dayıbaşı dediğimiz kişilerle irtibatta olun illaki ek iş çıkacaktır
sinanpolat22, 6 saat önce
anladım teşekkür ederim düşüneceğim

sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 11:51
ankara ilindeyim. hal işi aklıma yattı. irtibat kurmaya çalışacağım. benim 13 senem bitti ben de 20 yıl dolunca işi bırakıp köyüme döneceğim. şimdilik günlük yevmiye ya da arabanın bagajında sandviç kahvaltılık vs. satmayı düşünüyorum.

Kurtkaya66-polis
Şef
17 Mayıs 2024 14:45
ben daha once istanbulda calisirken taksiye cikmistim dutaga gittim soyledim bir tajsi sahibi bana yarimci olmustu geceden cikinca ona gore uyyyor taksiye gidiyordum...

furkanfurkanmalatyaa
Memur
17 Mayıs 2024 15:44

motor ya da araban varsa, ya da motor ve araba kullanmayı biliyorsan kuryelik olabilir.


sinanpolat22
Şef
17 Mayıs 2024 15:45
hocam kuryelik için resmi evrak vs. gerekmez mi? malum memuruz o işe nasıl girişeceğiz? benim de aklıma geldi ama illegal yollardan nasıl yapacağız
furkanfurkanmalatyaa, 2 saat önce

motor ya da araban varsa, ya da motor ve araba kullanmayı biliyorsan kuryelik olabilir.

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