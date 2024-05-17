Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


17 Mayıs 2024 10:34
Önlisans mezunu olup teknisyenliğe geçmek?

Merhaba, bir Üniversitede hizmetli olarak görev yapıyorum ve önlisans mezunuyum. Liseden de bilgisayar teknisyenliği bölümünden mezunum. Önlisans mezunu olduğum halde farklı bir kuruma lise mezuniyetimle teknisyen olarak atanabilir miyim? Karşı taraf beni istiyor onda sorun yok.


vipmode
Aday Memur
17 Mayıs 2024 10:43

Atama değilde nakil demek istedim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur sen in , GİH memurunun zararına çalışmasıTeknikerlikten programcılığaKoruma ve Güvenlik Memuruna Sakal serbest mi?THS'li il dışı tayinÖnlisans mezunu olup teknisyenliğe geçmek?Tarım Bakanlığı koruyucu giyim yardımı

Sözlük

Sirius yıldızı 1 karnından konuşmak 1 nibiru 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 1 the fall 1 hapis cezası 1 tıpış tıpış 1 Birini parlatmaya çalışmak 1 güne bir söz bırak 1 sürülmek 1

Son Haberler

Altının gramı 2 bin 477 liradan işlem görüyor7 terörist etkisiz hale getirildiKars'ta ehliyet sınavına giren aday kopya düzeneğiyle yakalandıİstanbul'da banka kartı dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandıTürkiye nüfusunun yüzde 15,1'i genç

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?