KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Mayıs 2024 11:34
TECİL
Şuanda Açıköğretim 4 yıllık üniversite okuyorum ve tecili bozup askere gitmek istiyorum. Okulu mu dondurmam lazım yoksa okula dilekçe mi vermem lazım? Yardımcı olabilir misiniz?

Adanali2801
Aday Memur
17 Mayıs 2024 12:07

Askerlik şubesine gidip tecil bozdurmak istiyorum dersen onlar yardımcı olur hocam

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TECİL

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