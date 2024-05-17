KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


17 Mayıs 2024 12:01
Uzman yrd. dil şartı

arkadaşlar merhaba, uzman yardımcısı olarak bir kurumda mülakata girdim, mülakat şartında yds B şartı vardı ve bunu sağlıyorum, eğer atanma işlemi gerçekleşirse uzman yardımcısı olup uzmanlığa geçiş sürecinde tekrardan dil şartını sağlamam gereklimi yoksa lıma çıkarkene dil istemiş olması yeterlimidir?

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