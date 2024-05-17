KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mayıs 2024 12:10
kaç net kaç puana tekabül eder? +85 için kaç net yapmam lazım?
kpss lisans

maresca0
Aday Memur
17 Mayıs 2024 13:20

80+ net

Toplam 1 mesaj

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