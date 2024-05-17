Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 12:23
Yaz okulu Kur'an-ı Kerim kursu

Arkadaşlar, yaz okulu ve DYK kursları kılavuzu yayınlanmış. Ancak kılavuzda yaz okulu kapsamında Kur'an-ı Kerim kursu göremedim. Kur'an-ı Kerim kursunun da yaz okulu kapsamına alınmasının çok iyi olacağı kanaatindeyim.

Umarım yetkililer Kur'an-ı Kerim kursunu da yaz okulu kapsamına alırlar.

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