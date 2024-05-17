Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 12:41
2. şarkın %75'ini tamamladım, muafiyet söz konusu olur mu?

Geçici görevle 2 yıllık şark bölgesinde çalışmaktayım. 1.5 yılın sonunda geçici görevin uzatılmama durumu var. 1.5 yıllık süreyi 2.şarkatan saydirarak muaf olma durumu söz konusu olabilir mi? yoksa kalan 6 ayı başka bir şark bölgesinde tamamlamak mi gerekecek? bu konudaki uygulama nedir.


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
17 Mayıs 2024 12:55

Olmuyor test ettik onayladık

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