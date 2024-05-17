KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


17 Mayıs 2024 12:42
Üniversite hastanesi ve kpss

Arkadaşlar lisans hemşireyim kpss puanım 67.5 yeniden sınava hazırlanıyorum ama alımlar çok az olacağından üniversitesi hastanelerine başvurmayı düşünüyorum ankara üniversitesi ve kırıkkale ya da tekrar sınava girmeliyim değer mi sizce

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