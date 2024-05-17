Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 12:56
e okula giriş yapamıyorum

mebbisten tüm modüllere giriş yapabiliyorum e okula giriş yapamıyorum..dns değiştim çözüm olmadı..benzer sorunu yaşayıp çözebilen var mı?


jajacoelho
Genel Müdür
17 Mayıs 2024 12:57

bu hatayı veriyor

Bu hata geçici bir hata olabilir. Bu nedenle yapmak istediğiniz işlemi bir süre sonra tekrar deneyiniz. Ayrıca hataya ait bilgiler İlsis Merkez Yöneticisine iletilmiştir.

Hata ile en kısa zamanda ilgilenilecektir.

e-Okul Teknik Destek


jajacoelho
Genel Müdür
17 Mayıs 2024 13:19

e okul öğretmen diye uygulama yükledim ordan giriş yaptım..e devletten olmuyor

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.MEB GYS TercihMaarif eğitimiHaziran semineriEk ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!Astın üste mobing yapmasıRotasyon ne zaman gelecekSn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikProje atamalarında bir gariplik var!İdareci mülakatı olanlar izinli mi ?

Sözlük

Sirius yıldızı 1 silifke 1 hapis cezası 1 longyou mağara kompleksi 1 güne bir söz bırak 1 19 Mayıs 2024 Gs ve fb futbol maçı 3 tıpış tıpış 1 Mother of the Bride 2024 1 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1 yapay zeka 1

Son Haberler

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu, 10 kişi yakalandıAv yasağı döneminde 'çiftlik balığı tüketilmesi' tavsiyesi'Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı, bugün tahliyeler gerçekleşir'Uşak'ta fabrika yangınıDiyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?