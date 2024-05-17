KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


17 Mayıs 2024 13:17
KPSS A son son sınıf öğrencisi çalışmaya hangi konulardan başlamalıyım?

Merhaba.

Seneye çekodan mezun olacağım açıkçası bu tasarruf muhabbetinden dolayı kpss a'yı gözden çıkardım, Allah nasip ederse özelde banka müfettişliklerini deneyeceğim.

İngilizceden özel ders almaya başlayacağım haziranda.

Ders olarak para banka, uluslararasi iktisat, tr ekonomisi gibi dersleri ilkin çalışıp elden çıkarsam mantıklı olur mu?

Banka müfettişliği dersleri ile kpss a dersleri benzer olduğu için seneye ikisinden de şansımı deneyeceğim.

Aranızda deneyimli bana yol yordam gösterecek kimse varsa minnettar olurum.


Juliettee
Aday Memur
17 Mayıs 2024 15:18

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