Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


17 Mayıs 2024 13:20
KEP Yardım

Merhaba arkadaşlar. PTT'den Kep adresi aldım . KEP adresi aldığımı kuruma söyledim . Kurum bana adresimi sormadı . Zannedersem arama bölümünden arayacaklar E Tebligat için.

Arama bölümüne kendi adımı soyadımı yazıyorum ama çıkmıyor.

Kurum beni KEP'ten arama bölümünde aradığında adım çıkmaz diye endişeleniyorum . Bu konuda yardımcı olabilecek var mı ?

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