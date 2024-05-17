Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 13:26
Çalıştığım birimden nasıl gidebilirim?

Arkadaşlar tıbbi sekreterim. İdarede çalışıyorum fakat çalıştığım birim ve ortamdan memnun değilim. Gitmek istiyorum nasıl bir yol izleyebilirim?


impostor
Şef
17 Mayıs 2024 13:51

AKP teşkilatına üye olun, torpil arayın. AKP'li olunca istediğiniz kuruma gidebilirsiniz


Exsoso
Aday Memur
17 Mayıs 2024 13:53

Düzgün bir şekilde cevap verecekseniz verin memursunuz siz siyaset yapmayın burda.

impostor, 2 saat önce

AKP teşkilatına üye olun, torpil arayın. AKP'li olunca istediğiniz kuruma gidebilirsiniz


impostor
Şef
17 Mayıs 2024 14:00

Düzgünce söylüyorum zaten. Nakil olabilmeniz için sizi isteyen bir kurum olması lazım. Nakil kadrosu açmaları lazım. Sizin buna basvurabilmeniz için de kurumunuzun muvafakat vermesi gerekiyor. Bunlar torpil olmaksızın asla gerçekleşmeyen şeyler.

Diyelim bir kurum buldunuz da kendi kurumunuz izin vermedi. Bu sefer idare mahkemesinde dava acacaksiniz. Fakat iş gücü fazla olan bir kurumdaysaniz idare mahkemesi de davayı reddediyor.

Exsoso, 2 saat önce

Düzgün bir şekilde cevap verecekseniz verin memursunuz siz siyaset yapmayın burda.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
17 Mayıs 2024 14:04

Kastınız kurum içerisinde birim değiştirmek ise bu durum sadece amirlerinizin inisiyatifinde. Eğer sizi göndermek istemezlerse biraz zor ayrılırsınız maalesef. İkna edip sizi istediğiniz birime göndermelerini denemekten başka pek bir şansınız yok.


cetek
Şef
17 Mayıs 2024 14:07

Bağlı olduğunuz başkanlığa gidip durumu anlatın. Yardımcı olmazlarsa il içi atamaya başvurabilirsiniz.


ALINTERİ-25
Aday Memur
17 Mayıs 2024 14:31

kendini bir şekilde kovdur becermezsen parmak at :D


Rasti Raste
Kapalı
17 Mayıs 2024 14:33

Kendinizi amire sevdirirseniz, sizi kıramaz olduğunda istediğiniz birime gitmenize yardımcı olur. Ben yalakalık yapamam diyorsanız o zaman şuanki işinizi yapacaksınız.

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