Çalıştığım birimden nasıl gidebilirim?

Düzgünce söylüyorum zaten. Nakil olabilmeniz için sizi isteyen bir kurum olması lazım. Nakil kadrosu açmaları lazım. Sizin buna basvurabilmeniz için de kurumunuzun muvafakat vermesi gerekiyor. Bunlar torpil olmaksızın asla gerçekleşmeyen şeyler.

Diyelim bir kurum buldunuz da kendi kurumunuz izin vermedi. Bu sefer idare mahkemesinde dava acacaksiniz. Fakat iş gücü fazla olan bir kurumdaysaniz idare mahkemesi de davayı reddediyor.