Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 13:29
Memurlar Net Promosyonu yine gündeme al

Adalet bakanlığı personellerine yeteri desteği vermesi için memurlar net promosyonu yine gündeme alması lazim

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiDerece Kademe hakkında Yardım EdermisinizKamuda esnek ve uzaktan çalışma modeliKurumlar arası geçiş - MuvaffakatKamuda tasarruf tayinlerimizi etkiler mi ?Promosyon caiz değildir.Adalet bakanlığı öğretmenleri(cezaevi ve dsm öğretmenleri)Bilgisayar teknisyenliğini tavsiye eder misiniz?Biraz Dertleşelim. 2024 yılı havuz tayinleri

Sözlük

bayhan 1 tıpış tıpış 1 biz farklı dünyaların insanlarıyız 2 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 2 erkan yolaç 1 Michael Schumacher 1 emlak vergisi 3 Sirius yıldızı 1 15 mayıs 2024 Türkiye-Japonya Voleybol maçı 2

Son Haberler

Yargıtay'dan dönen 'Fenomen Ares' davasında cezası düşen sanıklara tahliyeErdoğan: Eski muhalefet tarzının raf ömrünü tamamladığı görülüyorTürk savunma sanayii üstünlüğünü 'yapay zeka' ile artırılacakEmekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak'Evet-Hayır' Yarışmasının Ünlü Sunucusu Hayatını Kaybetti

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?