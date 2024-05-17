Memur- Sen alalım sizi meydanlara !

memurun servisi tasarruf tedbirleri adı altında kaldırıldı, lojmanlar satışa çıkıyor ve toplu sözleşme ile kayda alınan giyim yardımı ayni olarak değiştirildi.

ancak memur-sen ya da diğer tabirle malum-sen den en ufak bir ses yok.

memur-sen yönetimini anladık ta bu sendikaya üye olan ve kazanımları yok olan memurlar sizlerden neden ses çıkmıyor ?