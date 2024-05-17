Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 15:00
Memur- Sen alalım sizi meydanlara !

memurun servisi tasarruf tedbirleri adı altında kaldırıldı, lojmanlar satışa çıkıyor ve toplu sözleşme ile kayda alınan giyim yardımı ayni olarak değiştirildi.

ancak memur-sen ya da diğer tabirle malum-sen den en ufak bir ses yok.

memur-sen yönetimini anladık ta bu sendikaya üye olan ve kazanımları yok olan memurlar sizlerden neden ses çıkmıyor ?


Son5yil
Memur
17 Mayıs 2024 15:08

Bunu daha önce de yazdık, çekiniyor adamlar.... Sendikadan ayrılırsak memurluk elden gider, vatan elden gider diye çekiniyor...


Air Tornado
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 15:08

ufak zeka sendromu !

Son5yil, 19 dk. önce

Bunu daha önce de yazdık, çekiniyor adamlar.... Sendikadan ayrılırsak memurluk elden gider, vatan elden gider diye çekiniyor...

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