KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Mayıs 2024 15:05
Bilgisayar programcılığı mülakat

Bilgisayar programcılığı bölümünden mezunuyum ve devlette çalışabileceğim yerler bilgisayar işletmenliği ve vhki gibi alanlar. Bu alanlar girebilmek için kpss önlisanstan en az kaç almam yeterli olur? Ve bunların mülakatlarında genel olarak ne soruyorlar bilgisi olan yardımcı olabilirse sevinirim

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