Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 15:09
Evlilik yıldönümü izni nasıl kullanılır

İyi günler arkadaşlar Evlilik Yıldönümü izni Soylu zamanında verilmişti bize. Bu izin genelge ile mi verilmişti yoksa sadece Soylu nun sözlü talimatı mıydı?

Şu anda geçerli mi bu izin?

Evlilik yıl dönümünü unuttuğum için o gün çalıştığım halde bunu alamadım.

Personeldeki arkadaşa söylediğimde evlilik yıldönümünüzü ben takip etmiyorum siz gelip talepte bulunuyorsunuz dedi.

Yani bir sistemden takip yok. Kendin şu gün evlilik yıldönümüm deyip başvurursan alıyorsun?

Sesini çıkarmazsan vermiyorlar yani doğru mudur?

2 sene önce filan o gün evlilik yıldönümü izni kullanmak istemediğime dair tutanak imzalatmışlardı (istirahatli günüme denk geliyor diye)

Bu sene kendiniz söylemek zorundasınız diyorlar.

Zaten bu sene geçti ama merak ettiğimden soruyorum.


ATATÜRKİYE055
Aday Memur
17 Mayıs 2024 15:35

soylu beyın kendını şirin göstermesı açısından oturdugu yerden verdiği bir karardı yetkılı amirin izni ile mazeret izninden kullandırdığı bir izin yanı amırının onayına bağlı bir günlük izin hocam.


inferno1981
Daire Başkanı
17 Mayıs 2024 15:40

Bu izni almak için kendimiz mi başvurmak zorundayız? Söylemezsek verilmiyor yani? Önceki senelerde de istirahatli zamanıma denk gelmişti. Herhalde ben bu izinden yararlanamayacağım. :)

ATATÜRKİYE055, 2 saat önce

soylu beyın kendını şirin göstermesı açısından oturdugu yerden verdiği bir karardı yetkılı amirin izni ile mazeret izninden kullandırdığı bir izin yanı amırının onayına bağlı bir günlük izin hocam.


ATATÜRKİYE055
Aday Memur
17 Mayıs 2024 15:43

abi aslında amırının doğum gununde böyle özel gunlerde personelıne jest yapması lazım ama nerde :) malesef sızın talepte bulunmanız gerekıyor mazeret ıznıne girdiğinden dolayı

inferno1981, 2 saat önce

Bu izni almak için kendimiz mi başvurmak zorundayız? Söylemezsek verilmiyor yani? Önceki senelerde de istirahatli zamanıma denk gelmişti. Herhalde ben bu izinden yararlanamayacağım. :)


arkeologpolis
Şef
17 Mayıs 2024 16:44

Evlilik yıl dönümü iznini idari bürocunun bilmesi lazım En azından personel bilgilerinin olduğu bi klasörde tutması lazım Biz öyle yapıyoruz Zaten idari bürocun pbs açtığı zaman sağ alt köşede... polis memuru evlilik yıl dönümü veya doğum günü diye mesaj çıkıyor Gün geçtiği için kullanamazsin İdari bürocun sisteme neden kullandığını yazar veya senden yazı alır kullanmak istemiyorum diye


arkeologpolis
Şef
17 Mayıs 2024 16:47

İdari bürocun sisteme neden "kullanmadığını" şeklinde yazacaktım yanlış olmuş kusura bakma

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