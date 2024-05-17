Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 15:09
Evlilik Yıldönümü izni.

İyi günler arkadaşlar Evlilik Yıldönümü izni Soylu zamanında verilmişti bize. Bu izin genelge ile mi verilmişti yoksa sadece Soylu nun sözlü talimatı mıydı?

Şu anda geçerli mi bu izin?

Evlilik yıl dönümünü unuttuğum için o gün çalıştığım halde bunu alamadım.

Personeldeki arkadaşa söylediğimde evlilik yıldönümünüzü ben takip etmiyorum siz gelip talepte bulunuyorsunuz dedi.

Yani bir sistemden takip yok. Kendin şu gün evlilik yıldönümüm deyip başvurursan alıyorsun?

Sesini çıkarmazsan vermiyorlar yani doğru mudur?

2 sene önce filan o gün evlilik yıldönümü izni kullanmak istemediğime dair tutanak imzalatmışlardı (istirahatli günüme denk geliyor diye)

Bu sene kendiniz söylemek zorundasınız diyorlar.

Zaten bu sene geçti ama merak ettiğimden soruyorum.

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