KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Mayıs 2024 15:32
Bilgisayar işletmenliği mi hava kuvvetleri astsubayı mı

Hangisini seçmeliyim bu sene sınava gireceğim ama düz memurluk olan bilgisayar işletmenliğini mi yoksa hava kuvvetlerini astsubaylığını mı hedef olarak belirlemeliyim bilemedim. Tavsiyesi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Önlisans Elektrik TeknikerleriGazi Üniversitesi atama3167 Pazarlama Bölümü MezunlarıKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS önlisans ve lisans zorluk farkıTCDD 2024/1

Sözlük

vakayiname 1 derinkuyu yer altı şehri 1 Birini parlatmaya çalışmak 1 hayatın anlamı 2 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1 the fall 1 Bugün olanlar 2 tristan ve isolde 2 tutulmak 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 2

Son Haberler

Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri varElektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralıAvukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebiEvini ilaçladı, üst katta oturan anne ve iki çocuğu hastanelik olduBakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?