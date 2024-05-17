Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Mayıs 2024 15:38
Kocaeli hakkında genel bilgiler

Merhabalar. Kocaeli iline taşınmayı düşünüyoruz. Şehir hakkında bir bilgimiz yok. En yaşanılabilir bölgeleri nereleridir? İlçe mahalle bazında gelişmişlik düzeyi en yüksek yerler nereleridir? Batı illeri ile kıyaslandığında fiyat pahalılığı ne durumda? Yaşamayı tavsiye etmediğiniz yerler varsa nerelerdir? Şimdiden teşekkür ederim.

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