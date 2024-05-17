Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 16:14
proje okulundan proje okuluna atama oldu mu ? acaba

proje okulunda çalışırken bu atama döneminde tercihler alındıktan sonra başka bir proje okuluna atama yapıldı mı ? acaba ?

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