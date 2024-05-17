Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 16:14
ENGELLİ MEMUR

SERVİS HİZMETİNDEN FAYDALANAN BEDELSEL ENGELLİ MEMURLAR İÇİN BİR DÜZENLEME OLABİLİR Mİ?

Sabahları ve akşamları malum yer bulmak imkansıza yakın.

Çok Yazılan Konular

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımAylık market harcamanız kaç lira?maliye bakanı esnek ve uzaktan çalışmayı Servisler kaldırılabilir...Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2016'da 2,4 milyon olan memur sayısı 2024'te 5,2 milyon olmuş.Toplu Sözleşme Aidatı Akıbeti Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıMayısta her şeye zam yüklü gelecek!Temmuz zammında Son dakika

Sözlük

karnından konuşmak 1 the fall 1 derinkuyu yer altı şehri 1 yapay zeka 2 harmanlamak 1 tutulmak 1 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 3 Sirius yıldızı 1 traktografi 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 2

Son Haberler

Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri varElektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralıAvukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebiEvini ilaçladı, üst katta oturan anne ve iki çocuğu hastanelik olduBakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?