KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mayıs 2024 16:39
3 Sene Boyunca Emekli Sayısı Kadar Öğretmen Atanacak!

Sizce uygulayabilirler mi? o kadar öğretmen ihtiyacını nasıl kapatacaklar?

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