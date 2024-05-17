Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 16:41
İl dişi tayin

İyi günler arkadaşlar il içi tercih yaptım tayinim çıksın yada çıkmasın il dişi isteyebilirmiyim


bahçesaray
Memur
17 Mayıs 2024 17:10
çıkarsa isteyemezsin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.MEB GYS TercihHaziran semineriMaarif eğitimiEk ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!Astın üste mobing yapmasıRotasyon ne zaman gelecekSn TEKİN yine şaşırtmadı.. Konu ÖMK BaşöğretmenlikProje atamalarında bir gariplik var!İdareci mülakatı olanlar izinli mi ?

Sözlük

karnından konuşmak 1 the fall 1 derinkuyu yer altı şehri 1 yapay zeka 2 harmanlamak 1 tutulmak 1 Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 3 Sirius yıldızı 1 traktografi 1 olay yerinde iz bırakmamak için yapılması gerekenler 2

Son Haberler

Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri varElektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralıAvukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebiEvini ilaçladı, üst katta oturan anne ve iki çocuğu hastanelik olduBakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek

Editörün Seçimi

2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?