Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mayıs 2024 16:48
İstanbul İl içi tayin

Merhaba arkadaşlar ben İstanbulda il içi tayin başvurusu yaptım bugün açıklandı tayinim çıktı. Ben şu an doğum kaynaklı ücretsiz izindeyim ve hastaneye gidip bilgi almam zor telefonla aradım ulaşamadım süreci bilen biri bana yardımcı olabilir mi? Zimmete düşme olacak mı yoksa pazartesi günü gidip ayrılış mı yapmam gerekiyor? Herhangi bir bilgi göremedim süreci hakkında.

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