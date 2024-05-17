Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 17:45
3600 ek gösterge ve 8000 seyyanen

Seçimden önce söz verilen 3600 ek gösterge ve 8.000 seyyanın zam emekli memur olarak umutla karışık tedirginlikle bekliyorum.bu önemli konularda memur emeklileri olarak bütün umudumuz CUMHUR İTTİFAKI


Air Tornado
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 17:50
dolabi ac soyle en soğuğundan bir bardak su ıc.

elektronik49
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 18:05

Konuya bak .ben de bisey var sandim. Umuduymuş. Tabi bekle sen


ExpertE
Genel Müdür
17 Mayıs 2024 18:16

İkisi de planad duyumda dahi olmayan olmayacak konular bomboş başlık!


Özgürlükzamanı
Aday Memur
17 Mayıs 2024 19:23

Emekliler telefonunu çıkar yeğenimmmm desin &#128512;&#128512;&#128512;


kral122
Daire Başkanı
17 Mayıs 2024 20:21

3600 ek gösterge tamamda 8000 söz verilmedi

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