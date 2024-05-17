Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


17 Mayıs 2024 18:17
Aday memurum stajdayım. Tayin hk.

Aday memurum. Sınavları geçtim, şimdi stajdayım. Tayin oldum ama kurumumdan henüz ilişiği kesmedim. Tayin olduğum kuruma geçtiğimde aday memur stajım kaldığı yerden devam eder demi arkadaşlar?

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