Milli Eğitim Bakanı: bundan böyle devlet okullarına yılda en fazla 6-8 bin öğretmen ataması yapılak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bundan böyle devlet okullarına yılda en fazla 6-8 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen olmak isteyen öğrenciler için "illa öğretmen, devlet memuru olmak isteyenler" ifadesini kullanan Tekin "tercihinizi ona göre yapın" diye belirtti.Tekin "Nihayetinde Türkiye realitesi var, fazla öğretmen istihdam etmemin de anlamı yok. Dolayısıyla atayabileceğimiz, ihtiyaç duyduğumuz sayı neyse onu atayacağız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bundan böyle devlet okullarına yılda en fazla 6-8 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen olmak isteyen öğrenciler için "illa öğretmen, devlet memuru olmak isteyenler" ifadesini kullanan Tekin "tercihinizi ona göre yapın" diye belirtti.Tekin "Nihayetinde Türkiye realitesi var, fazla öğretmen istihdam etmemin de anlamı yok. Dolayısıyla atayabileceğimiz, ihtiyaç duyduğumuz sayı neyse onu atayacağız" diye konuştu.