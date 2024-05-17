KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mayıs 2024 19:10
Milli Eğitim Bakanı: bundan böyle devlet okullarına yılda en fazla 6-8 bin öğretmen ataması yapılak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bundan böyle devlet okullarına yılda en fazla 6-8 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen olmak isteyen öğrenciler için "illa öğretmen, devlet memuru olmak isteyenler" ifadesini kullanan Tekin "tercihinizi ona göre yapın" diye belirtti.Tekin "Nihayetinde Türkiye realitesi var, fazla öğretmen istihdam etmemin de anlamı yok. Dolayısıyla atayabileceğimiz, ihtiyaç duyduğumuz sayı neyse onu atayacağız" diye konuştu.

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