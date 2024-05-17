Eş durumu yardım edermisiniz?

şuan istanbulda gorev yapıyorum 7 yıl olacak ilk görev yerim . eşim evlendikten sonra memleketimiz olan ilde is yeri açtı gerçekten faaliyette olan bir işleri. sorum şu kesintisiz 1 yılı aşkındır sigortasını yatırıyoruz es durumundan mazeret dilekçesi yazsam gidebilir miyim? bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim ayrıca bu işin Oluru varsa örnek dilekçesi olan iletirse çok çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

şuan istanbulda gorev yapıyorum 7 yıl olacak ilk görev yerim . eşim evlendikten sonra memleketimiz olan ilde is yeri açtı gerçekten faaliyette olan bir işleri. sorum şu kesintisiz 1 yılı aşkındır sigortasını yatırıyoruz es durumundan mazeret dilekçesi yazsam gidebilir miyim? bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim ayrıca bu işin Oluru varsa örnek dilekçesi olan iletirse çok çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.