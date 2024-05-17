Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 19:35
Özel sektör, eş durumu mazeret ataması

şuan istanbulda gorev yapıyorum 7 yıl olacak ilk görev yerim . eşim evlendikten sonra memleketimiz olan ilde is yeri açtı gerçekten faaliyette olan bir işleri. sorum şu kesintisiz 1 yılı aşkındır sigortasını yatırıyoruz es durumundan mazeret dilekçesi yazsam gidebilir miyim? bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim ayrıca bu işin Oluru varsa örnek dilekçesi olan iletirse çok çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.


Spoilerr
Aday Memur
17 Mayıs 2024 19:53
memleket büyük şehir

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:07

Sgk dökümünü dilekçeye ekleyin verin başka biseye gerek yok

Spoilerr, Dün
memleket büyük şehir

Spoilerr
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:09
Olur diyorsunuz yani ?
Mazikalbimdeyaradir, Dün

Sgk dökümünü dilekçeye ekleyin verin başka biseye gerek yok


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
18 Mayıs 2024 00:02

Şarkımızı yapmadıysanız gitsenizde uzun sürmez orda kalmanız çünkü bu durum sizi sarktan muaf kılmaz


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
18 Mayıs 2024 00:04

Devrem istanbuldan ankaraya gitti es durumundan 1 yıl sonra sarka gönderdiler es durumu bir işe yaramadi

Spoilerr, Dün
Olur diyorsunuz yani ?

Spoilerr
Aday Memur
18 Mayıs 2024 06:43
gideceğim il sark suan ancak tek merak ettiğim is yeri es durumu sayılıyor mu gidebiliyormuyum?
Mazikalbimdeyaradir, 11 saat önce

Devrem istanbuldan ankaraya gitti es durumundan 1 yıl sonra sarka gönderdiler es durumu bir işe yaramadi


Spoilerr
Aday Memur
18 Mayıs 2024 11:11
bilgisi olan yardımcı olabilecek kimse yok mu ?
Toplam 7 mesaj

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