Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mayıs 2024 19:47
Eğitim nedeniyle tayin?

Bir başkasi için soruyorum.Kendisi tıbbi sekreter.2 yıl olmak üzere sözleşmeli çalışıyor.Şu anda da lisans sağlik yönetimi bitirmek üzere.Daha önce gıda teknolojisi bitirmiş.Dgs ye girip diyetisyenliği kazansa farklı ile eğitim nedeniyle tayin alır mı? Bu mümkün mü? Sağlik yönetimi bitirip bitirmemeye buna göre karar verecek?

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