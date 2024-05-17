Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 20:00
8 Bin Emekli ve Rotasyon

Yusuf Tekin 2025 te 8 bin öğretmenin emekli olmasını beklediklerini söyledi. Bu oldukça düşük bir sayı. Ayrıca yıllık atama sayısının 6-8 bin arası olacağını söyüyor. Zorunlu Rotasyonun emeklililk yaşı gelenleri emekliliğe teşvik edeceği aşikar, ne kadar çok emekli o kadar çok maaş ve onların yerine yeni atama anlamı taşıyor. Buda Zorunlu Rotasyonun uygulanmasını şu sıralar zorlaştırır. Yanlışmı düşünüyorum acaba ?


hasanpoy2007
Aday Memur
17 Mayıs 2024 20:26

Rotasyon olsa bile emekli sayısı azalır, geçim zor. Emekli maaşı düşük.


karub9191
Şef
17 Mayıs 2024 20:38

50 den sonra öğretmenlik zor. Kaldı 17 sene.


bhdrzn
Şef
17 Mayıs 2024 20:55

Şu enflasyon ortamında kimse emekli olmaz.Bizim okuldaki kdrolu öğretmenlerinin yarısının emekliliği gelmiş durumda ama başöğretmen maaşlarından dolayı kimse düşünmüyor

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