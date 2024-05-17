Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 20:08
Norm fazlası olmak kötü bir durum mu?

Arkadaşlar büyükşehirde norm fazlası olmak kötü bir durum mu? Farklı ilçelere görevlendirme yapılabilir mi? Merkez dururken.


bahçesaray
Memur
17 Mayıs 2024 20:33
değil bazen gidemeyeceğin il/ilçe merkezine norm fazlası ile gidilebiliyor.
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