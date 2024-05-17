Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 20:46
NİHAİ SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ
Arkadaşlar böyle bir hakkımız var mı? Emekli olalı 3 sene oldu.. D dilimi rapor verilmişti.. Psikiyatri.. Ben bu rapora şu an itiraz edebilir miyim? Teşekkürler..

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