NİHAİ SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ

Arkadaşlar böyle bir hakkımız var mı? Emekli olalı 3 sene oldu.. D dilimi rapor verilmişti.. Psikiyatri.. Ben bu rapora şu an itiraz edebilir miyim? Teşekkürler..

Arkadaşlar böyle bir hakkımız var mı? Emekli olalı 3 sene oldu.. D dilimi rapor verilmişti.. Psikiyatri.. Ben bu rapora şu an itiraz edebilir miyim? Teşekkürler..