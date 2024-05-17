3 yılda memur alımı açıklandı, memur maaşları ne olur?

Merhaba, ben de kpss den atanmaya çalışıyorum. Aklıma şu geldi, açıklamadan sonra memur olmak daha yüksek puanlara çıkar bence. Bu durumda memur maaşları artmaz mi?

Merhaba, ben de kpss den atanmaya çalışıyorum. Aklıma şu geldi, açıklamadan sonra memur olmak daha yüksek puanlara çıkar bence. Bu durumda memur maaşları artmaz mi?