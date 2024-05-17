KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mayıs 2024 21:13
3 yılda memur alımı açıklandı, memur maaşları ne olur?
Merhaba, ben de kpss den atanmaya çalışıyorum. Aklıma şu geldi, açıklamadan sonra memur olmak daha yüksek puanlara çıkar bence. Bu durumda memur maaşları artmaz mi?

karakahve
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:15
Olmaz maalesef
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