Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


17 Mayıs 2024 21:18
hangi mahkeme
bir kit kurumunda işkurdan girmiş kadrolu kamu işçisiyim çalıştıgım iş yerınden mazerete baglı olarak nakiller yapılıyor ancak sürekli personel ihtiyaci ve 5 yıl şartı diye cevap veriyolar halbuki adam yılını doldurmamış yan yana calısıyoruz yolladılar 1 yıldır ugrasıyorum yoruldum artık hangi mahkemeye başvuracagım iş mahkemesimi idare mahkeme mi ?

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