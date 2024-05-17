hangi mahkeme

bir kit kurumunda işkurdan girmiş kadrolu kamu işçisiyim çalıştıgım iş yerınden mazerete baglı olarak nakiller yapılıyor ancak sürekli personel ihtiyaci ve 5 yıl şartı diye cevap veriyolar halbuki adam yılını doldurmamış yan yana calısıyoruz yolladılar 1 yıldır ugrasıyorum yoruldum artık hangi mahkemeye başvuracagım iş mahkemesimi idare mahkeme mi ?

bir kit kurumunda işkurdan girmiş kadrolu kamu işçisiyim çalıştıgım iş yerınden mazerete baglı olarak nakiller yapılıyor ancak sürekli personel ihtiyaci ve 5 yıl şartı diye cevap veriyolar halbuki adam yılını doldurmamış yan yana calısıyoruz yolladılar 1 yıldır ugrasıyorum yoruldum artık hangi mahkemeye başvuracagım iş mahkemesimi idare mahkeme mi ?