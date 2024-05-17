Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mayıs 2024 21:25
tayinde ayrılış süresi

Merhaba engelli tayiniyle tayin istedim bugün aradılar aramanız yapıldı denildi dün itibarıyla,Ne. Zaman ayrılış yapabilirim. Biraz geç ayrılmak İstiyorum.Özlükte 2 Farklı cevap aldım biri en geç 14 hazİRan dedi. Diğeri atama kararında süren yokmUş bayram sonrası yani 24 haziranda ayrılış yapabilirsin dedi. Sizce hangisi doğru nasıl öğrenebilirim

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