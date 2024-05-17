Tarım Bakanlığı Eş Durumu Hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)SGK Becayiş (Tek Başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavında İstenecek ŞartlarAile Ve Sosyal Hiz. Bkn.(8000 Personel alımı)Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeriKlima Tavsiyesi?