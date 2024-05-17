Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Mayıs 2024 21:37
Tarım Bakanlığı Eş Durumu Hk.

Arkadaşlar merhaba. Ziraat Mühendisiyim.Eşim kamuda öğretmen. Temmuzda 4 yılım doluyor. Eşimin çalıştığı ile eş durumu yapabilir miyim? Bilgisi yahut benzer durumu olan varsa bilgi verirseniz sevinirim.

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