Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 21:54
sağlık beyanı
atama evraklarında tam teşekküllü hastaneden rapor alıncak yazmıyor sadece yazılı beyan diyor ne yapmam gerek sizce

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