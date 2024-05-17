Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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17 Mayıs 2024 22:05
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler

Polislerden yeni emniyet yüksek disiplin kuruluna sevk olanlar varsa buradan konuşalım


TugrulTurhan27
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:07

İhraç talebiyle yeni sevk olan arkadaşlarla buradan konuşalım


Dolunayca12345
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:10
sizin kriteriniz neydi

Bilmiyore
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:12

Aklıma gelmişti böyle bi başlık açmak benden erken davranmışsınız.


akın1515
17 Mayıs 2024 22:15
ankesor

Hüseyvolkan
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:16

ben başka bi olaydan dolayı sevk edildim ihraçtan gelmiştim tekrar yüksek disipline göndermiş y


TugrulTurhan27
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:19

Yeni ortaya çıkan kodlamalarla dil3 kodunun anlamı değişmiş ondan dolayı ihraç talebiyle sevk olan


akın1515
17 Mayıs 2024 22:20
öğrencilik yıllarında yazıyordu
TugrulTurhan27, Dün

Yeni ortaya çıkan kodlamalarla dil3 kodunun anlamı değişmiş ondan dolayı ihraç talebiyle sevk olan


TugrulTurhan27
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:21

Senidemi dil3 kodundan sevk etmisler


Bilmiyore
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:22

açılımı neymiş dil 3 kodunun?

TugrulTurhan27, Dün

Senidemi dil3 kodundan sevk etmisler


TugrulTurhan27
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:26

Son dönemde yeni sevk olan sayı çok galiba burdan haberleselim


akın1515
17 Mayıs 2024 22:33
yazılı savunmam istendi avukat tutsak işe yarar mı bu işlerden anlayan

Tuna25
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:34
bende 2 hafta önce ifader verdim 2. sınıf emniyet müdürüne. sevk edip etmediğini bilmiyorum. 1 yıl önce soruşturma açıldı. adli takipsizlik aldım. 2 hafta önce de idari ifade verdim. 2013 kod say. 2014 kod C bakalım ne olacak sizin kriterler ne

bay90pipo90
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:37

Arkadaşlar isterseniz telegram grubu kura bilirim

TugrulTurhan27, Dün

İhraç talebiyle yeni sevk olan arkadaşlarla buradan konuşalım


bay90pipo90
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:39

Daha önce bu grubu açtım yönetici kapattı grubu tekrar kapata bilirler

TugrulTurhan27, Dün

İhraç talebiyle yeni sevk olan arkadaşlarla buradan konuşalım


Bilmiyore
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:50

Niye kapatsın ki? Telegram grubu bana mantıklı gelmiyor. Tutarlar bide ona soruşturma açarlar yarın bir gün

bay90pipo90, Dün

Daha önce bu grubu açtım yönetici kapattı grubu tekrar kapata bilirler


Tuna25
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:51
bencede burası daha iyi. yeter ki seviyeli ve gerçekci bir forum olsun. Allah rızası için kimse kimsenin kalbini kırmasın ve gerçekçi olalım. kimse kimseye gaz vermesin şerbet vermesin ne ise onu diyelim

Dolunayca12345
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:52
savunmaları yazılı mı talep ettiniz sözlü mü arkadaşlar yazılı daha doğru değilmi tüm herşeyi detaylı şekilde cevaplama olanağı oluyor sözlüde heyecan ve panik olmaktan çekindiğimden yazılı istedim

Bilmiyore
Aday Memur
17 Mayıs 2024 23:20

Bende yazılı verdim. hts den açılmıştı.

Dolunayca12345, Dün
savunmaları yazılı mı talep ettiniz sözlü mü arkadaşlar yazılı daha doğru değilmi tüm herşeyi detaylı şekilde cevaplama olanağı oluyor sözlüde heyecan ve panik olmaktan çekindiğimden yazılı istedim

Cengaver99
Aday Memur
17 Mayıs 2024 23:39

Arkadaşlar 4 ay önce ifade verdim bugün Yüksek disiplin kurulundan Devlet memurluğundan çılarma talebi ile savunmamı istiyorlar. Bu asamadan sonra ne zaman sonuçlanır


Confused3434
Şef
17 Mayıs 2024 23:41
disiplin kurulunun karar süresi 6 ay diyor yönetmelikte çıktınız mı kurula bir de konu neydi acaba
Cengaver99, 12 saat önce

Arkadaşlar 4 ay önce ifade verdim bugün Yüksek disiplin kurulundan Devlet memurluğundan çılarma talebi ile savunmamı istiyorlar. Bu asamadan sonra ne zaman sonuçlanır

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