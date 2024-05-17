Emniyet Yüksek disiplin kuruluna yeni sevk edilenler

bencede burası daha iyi. yeter ki seviyeli ve gerçekci bir forum olsun. Allah rızası için kimse kimsenin kalbini kırmasın ve gerçekçi olalım. kimse kimseye gaz vermesin şerbet vermesin ne ise onu diyelim

bencede burası daha iyi. yeter ki seviyeli ve gerçekci bir forum olsun. Allah rızası için kimse kimsenin kalbini kırmasın ve gerçekçi olalım. kimse kimseye gaz vermesin şerbet vermesin ne ise onu diyelim