Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 22:10
Esi kamu gorevlisi olmayanlar için özür ataması

Yönetmelikte son iki yılda 360 gün sigorta diyor ama tayin isteyeceğimiz yerde mi bu kadar sigortalılık suresi aranıyor yoksa son bir ay olsa oluyor mu. eşim özel sektorde 15 yıldır İstanbulda çalışıyor temmuz ayı itibari ile İzmir de olacak. Ben es durumuna başvurabilir miyim

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