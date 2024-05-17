Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mayıs 2024 22:27
Hizmet puanı ekletme

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

2020'de çıkan yönetmeliğe göre bazı konularda hizmet puanı ekletme yapılabiliyor. Bu konuda bazı maddelere göre hak sahibi olabilmek için 2020'den sonrası mı baz alınıyor yoksa önceki yıllara ait işlemler de bize puan getirir mi?

1) 2005 ve 2006 yıllarında pansiyonlu okulda yaptığım belleticilik görevlerini (belgeli olarak ispatlamak koşuluyla) hizmet puanı olarak ekletebilir miyim?

2) 2006 yılında 1.hizmet bölgesinde iken adaylığımın bitmesi ile zorunlu hizmet bölgesine tayin istedim ve çıktı ardından görevime zorunlu hizmet bölgesinden devam ettim (2006 sonrası) . Bu konuda hizmet puanı alabilir miyim?

3) Atandığım lisans programı dışında 2. lisans diplomasına da sahibim ve hizmet puanı ekletmem için okul idaresi aracılığı ile (diploma ile) ilçeye dilekçe yazmam mı gerekli?

Bu konularda bilgi ve deneyimi olanlar yardımcı olursa sevinirim.

Teşekkürler.


Mülayimbiri
17 Mayıs 2024 22:28

https://www.memurlar.net/haber/911831/ogretmenlerin-hizmet-puanlarini-artiran-yeni-faaliyetler-belli


Mülayimbiri
17 Mayıs 2024 22:34

https://www.memurlar.net/haber/911831/ogretmenlerin-hizmet-puanlarini-artiran-yeni-faaliyetler-belli-oldu.html

Bu bağlantıdaki haberden anlamaya çalıştım fakat anlayamadım.

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