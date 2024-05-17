Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


17 Mayıs 2024 22:29
ekpss 2024 yılı puanı ile ilk alım ne zaman olur?
merhaba arkadaşlar, ben kadrolu zabıt katibiyim, aynı zamanda hukuk fakültesi mezunuyum, engelimden dolayı bu sene sınava girdim, avukat kadrosuna atanmak istiyorum, ancak bu seneki alımlar 2022 ekpss ile yapıldı ve sanırım yılda bir kez yapılıyor, buna göre seneye Ocak ayına kadar alım yapılmaz mı?

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