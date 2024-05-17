ekpss 2024 yılı puanı ile ilk alım ne zaman olur?

merhaba arkadaşlar, ben kadrolu zabıt katibiyim, aynı zamanda hukuk fakültesi mezunuyum, engelimden dolayı bu sene sınava girdim, avukat kadrosuna atanmak istiyorum, ancak bu seneki alımlar 2022 ekpss ile yapıldı ve sanırım yılda bir kez yapılıyor, buna göre seneye Ocak ayına kadar alım yapılmaz mı?

merhaba arkadaşlar, ben kadrolu zabıt katibiyim, aynı zamanda hukuk fakültesi mezunuyum, engelimden dolayı bu sene sınava girdim, avukat kadrosuna atanmak istiyorum, ancak bu seneki alımlar 2022 ekpss ile yapıldı ve sanırım yılda bir kez yapılıyor, buna göre seneye Ocak ayına kadar alım yapılmaz mı?