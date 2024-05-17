Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Mayıs 2024 22:37
Merkez Bankası Mayıs Anketine göre Temmuz ve Ocak zamları
Anketteki enflasyon beklentileri tutarsa enflasyon farkı dahil Temmuz zammı %20,01. Ocak zammı %10,33

elektronik49
Şube Müdürü
17 Mayıs 2024 22:46

Pinpon topuna göre, musluk çantası,ispirto,votkaya göre hesaplanan enflasyon mu


Lab. Teknikeri
Aday Memur
17 Mayıs 2024 22:54
Ben de TÜİ e güvenmiyorum. Ancak maaşı belirleyen o
elektronik49, 11 dk. önce

Pinpon topuna göre, musluk çantası,ispirto,votkaya göre hesaplanan enflasyon mu

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