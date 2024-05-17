Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mayıs 2024 23:16
Parmak Kopması Hangi dilimdir?

Bomba patlaması sonucu sol el yüzük parmagım ampüte. GATA ya sevk edildim. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları yönetmeliğine göre hangi dilime girer acaba.


Joplu Çoban
Memur
17 Mayıs 2024 23:49
idari polis ol başlığı vardı kontrol et reis geçmiş olsun. + görevdeysen gazi maaşıda alırsın mahkeme işi flan..

Karahan444
Aday Memur
18 Mayıs 2024 00:04

Başlığı bulamadım hocam

Joplu Çoban, 47 dk. önce
idari polis ol başlığı vardı kontrol et reis geçmiş olsun. + görevdeysen gazi maaşıda alırsın mahkeme işi flan..
Toplam 2 mesaj

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